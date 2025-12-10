Calciomercato Milan ci sono le conferme! Dialoghi in corso con il Napoli pronto un clamoroso scambio? I dettagli

Il calciomercato del Milan si infiamma con nuove conferme e trattative in corso. Tra dialoghi con il Napoli e possibili scambi, i rossoneri valutano attentamente il profilo di Lorenzo Lucca per rinforzare l’attacco. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle strategie di mercato e le trattative che potrebbero rivoluzionare il reparto offensivo del club.

Calciomercato Milan, ecco le conferme! Dialoghi con il Napoli per Lucca, pronto un clamoroso scambio? Le ultime Il Milan continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo e il profilo di Lorenzo Lucca è tornato con forza al centro delle valutazioni. L’interesse per il centravanti è concreto, anche perché piace molto a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan, ci sono le conferme! Dialoghi in corso con il Napoli, pronto un clamoroso scambio? I dettagli

? #Calciomercato #Milan: Il Diavolo valuta un colpo in attacco per gennaio. La situazione ?... - facebook.com Vai su Facebook

È pronto a tornare in Europa bmbr.cc/dgea4sk #Calciomercato #Milan #SergioRamos Vai su X

Scambio clamoroso tra Milan e Napoli confermato anche sul canale di Fabrizio Romano: le ultime - Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano sul calciomercato del Milan: "Il Milan si sta guardando intorno e sta cercando di ... Si legge su milannews.it