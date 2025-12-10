Calciomercato Juve radar puntati in Salento | Comolli osserva quel classe 2004 in vista della sessione di gennaio Il profilo individuato

Il calciomercato della Juventus si concentra sul talento classe 2004 del Lecce, con Comolli che lo osserva attentamente in vista della sessione di gennaio. Il presidente del club pugliese conferma l’ottimo rendimento del difensore portoghese, attirando l’interesse dei bianconeri. La Juventus monitora da vicino la situazione per valutare eventuali opportunità di mercato.

Calciomercato Juve, il presidente del Lecce conferma l’exploit del difensore portoghese, i bianconeri monitorano la situazione in vista di gennaio. Il calciomercato Juve non dorme mai, specialmente quando si tratta di individuare i talenti del futuro per puntellare una difesa che necessita di freschezza e prospettiva. Gli scout bianconeri, coordinati dall’AD Damien Comolli, hanno attivato i radar in Serie A e l’ultimo segnale forte arriva dal Salento, terra fertile per le intuizioni di Pantaleo Corvino. Il nome nuovo finito sul taccuino della dirigenza torinese è quello di Tiago Gabriel, difensore centrale portoghese classe 2004, trasformatosi in poche settimane da scommessa a colonna portante della retroguardia giallorossa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, radar puntati in Salento: Comolli osserva quel classe 2004 in vista della sessione di gennaio. Il profilo individuato

Bouaddi alla Juventus | è lui il sogno proibito Ma ad oggi il francese è irraggiungibile per questo motivo - Zazoom Social News

Pagina 2 | Calciomercato Juve, inizia il pressing: il Kulusevski bis, il portiere nei radar e il jolly inatteso - La società bianconera inizia a valutare le prossime mosse per rinforzare la rosa: l’ultima idea viaggia sull’asse Cagliari- Scrive tuttosport.com

Alla Juventus dopo 4 anni: tripletta da urlo, Tolisso a gennaio è possibile - Il talento francese è tornato nel radar bianconero: Comolli può provarci a inizio 2026, sarebbe un grande colpo per la Juventus. Segnala calciomercato.it

CHIESA IN SERIE A? LE TRE SQUADRE SULL'EX JUVE Federico #Chiesa torna in #SerieA? Tutti gli aggiornamenti con la nostra direttrice @eleonora_trotta: tre big sono già sulle tracce dell'ex #Juve in vista del #calciomercato Vai su X

Calciomercato Juve, inizia il pressing: il Kulusevski bis, il portiere nei radar e il jolly inatteso Vai su Facebook