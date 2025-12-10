Calciomercato Juve | proposto questo giocatore in scadenza con la Lazio Può diventare un’opzione per giugno
Nel calciomercato della Juventus, si valuta la possibilità di un nuovo colpo in difesa. Un giocatore in scadenza con la Lazio è stato proposto come potenziale acquisto per la prossima sessione di mercato di giugno. Questa pista potrebbe rappresentare un’opzione interessante per rinforzare la rosa bianconera in vista della prossima stagione.
Calciomercato Juve: proposto questo giocatore in scadenza con la Lazio. Il difensore può diventare un'opzione interessante per giugno. Il calciomercato della Juventus è già in fermento in vista della prossima stagione. Il club bianconero ha ricevuto la proposta per un profilo di esperienza e affidabilità per rinforzare le fasce: Adam Maruši?, l'esterno destro attualmente in forza alla Lazio. Lo riporta Tuttosport. Maruši? in scadenza: trattativa per il rinnovo bloccata. Il terzino montenegrino si trova in una situazione contrattuale delicata con il club capitolino. La trattativa per il rinnovo con il presidente Claudio Lotito non riesce a decollare.
Proposto Marusic alla Juventus, la richiesta alla Lazio è un triennale - Il difensore esterno della Lazio è protagonista di un grande inizio di campionato, tanto che è stato lo stesso ...
