Calciomercato Juve | proposto questo giocatore in scadenza con la Lazio Può diventare un’opzione per giugno

Nel calciomercato della Juventus, si valuta la possibilità di un nuovo colpo in difesa. Un giocatore in scadenza con la Lazio è stato proposto come potenziale acquisto per la prossima sessione di mercato di giugno. Questa pista potrebbe rappresentare un’opzione interessante per rinforzare la rosa bianconera in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juve: proposto questo giocatore in scadenza con la Lazio. Il difensore può diventare un’opzione interessante per giugno. Il calciomercato della Juventus è già in fermento in vista della prossima stagione. Il club bianconero ha ricevuto la proposta per un profilo di esperienza e affidabilità per rinforzare le fasce: Adam Maruši?, l’esterno destro attualmente in forza alla Lazio. Lo riporta Tuttosport. Maruši? in scadenza: trattativa per il rinnovo bloccata. Il terzino montenegrino si trova in una situazione contrattuale delicata con il club capitolino. La trattativa per il rinnovo con il presidente Claudio Lotito non riesce a decollare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: proposto questo giocatore in scadenza con la Lazio. Può diventare un’opzione per giugno

Calciomercato Juve LIVE: idea Bernardo Silva a parametro zero, Comolli al lavoro per il rinnovo di Yildiz

Calciomercato Juve: occasione dal Real Madrid? Bianconeri in corsa, lascerà i blancos e può essere un colpo per gennaio! Prezzo fissato, ultimissime

Calciomercato Juve LIVE: Vlahovic verso l’addio a parametro zero, spunta un retroscena su Kelly

Calciomercato #Juve, inizia il pressing: il #Kulusevski bis, il portiere nei radar e il jolly inatteso Vai su X

Calciomercato Juve La leggenda vuole tornare a giocare in Europa? Vai su Facebook

Proposto Marusic alla Juventus, la richiesta alla Lazio è un triennale - Il difensore esterno della Lazio è protagonista di un grande inizio di campionato, tanto che è stato lo stesso ... Si legge su tuttojuve.com