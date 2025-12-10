Calciomercato Juve LIVE | osservatori a Cagliari per Palestra e Caprile Marusic possibile occasione a zero

Segui in tempo reale le ultime novità sul calciomercato della Juventus, con aggiornamenti su osservatori a Cagliari per Palestra e Caprile, e possibili interessamenti come quello per Marusic a parametro zero. Resta con noi per tutte le trattative, indiscrezioni e sviluppi più recenti sul mercato bianconero.

Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall'allenatore Luciano Spalletti.

