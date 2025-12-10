Calciomercato Juve LIVE | osservatori a Cagliari per Palestra e Caprile Marusic possibile occasione a zero
Segui in tempo reale le ultime novità sul calciomercato della Juventus, con aggiornamenti su osservatori a Cagliari per Palestra e Caprile, e possibili interessamenti come quello per Marusic a parametro zero. Resta con noi per tutte le trattative, indiscrezioni e sviluppi più recenti sul mercato bianconero.
Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Calciomercato #Juve, inizia il pressing: il #Kulusevski bis, il portiere nei radar e il jolly inatteso Vai su X
Calciomercato Juve La leggenda vuole tornare a giocare in Europa? - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato serie A: Juve, nuova fiamma per il centrocampo, svolta per Insigne, idea Milan - L'ex esterno del Napoli vicinissimo alla Lazio, i rossoneri volano di nuovo in Belgio ... Si legge su sport.virgilio.it
