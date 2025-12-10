Calciomercato Juve | il Barcellona ‘soffia’ il giocatore a gennaio? Può anticipare la concorrenza attraverso questa mossa Ultimissime

Il calciomercato della Juventus si fa sempre più incerto con il Barcellona pronto a mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri. La squadra blaugrana potrebbe anticipare la concorrenza per un giocatore chiave già a gennaio, sfruttando una strategia mirata. Ecco le ultime novità e le possibili mosse che potrebbero cambiare gli equilibri di mercato.

Calciomercato Juve: il Barcellona anticipa la concorrenza attraverso questa mossa in vista di gennaio. Ultimissime notizie sul suo futuro. Mentre l’attenzione del mondo bianconero è calamitata dal campo e dalla sfida europea contro il Pafos, dagli uffici della Continassa trapela questa indiscrezione legata alle future mosse di mercato. Al centro dei pensieri di Damien Comolli c’è Marc Guéhi, il possente centrale difensivo del Crystal Palace, divenuto oggetto di una contesa internazionale che rischia di complicarsi terribilmente. Il classe 2000, pilastro della retroguardia inglese e della Nazionale, sembrava il candidato perfetto per la difesa del futuro, ma il Barcellona ha deciso di scombinare le carte in tavola con un’offensiva a sorpresa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: il Barcellona ‘soffia’ il giocatore a gennaio? Può anticipare la concorrenza attraverso questa mossa. Ultimissime

