Calciomercato Inter Tiago Gabriel resta nel mirino | Sticchi Damiani avverte Rendimento fuori dal normale per la sua età ma sull’interesse…

L'interesse per Tiago Gabriel, giovane talento del Lecce, continua a crescere nel calciomercato dell'Inter. Nonostante l'attenzione anche della Juventus, Ausilio rimane in prima linea, mentre Sticchi Damiani mette in guardia sull'interesse del club nerazzurro, evidenziando le peculiarità del rendimento del giocatore.

Inter News 24 Calciomercato Inter, si segue con attenzione Tiago Gabriel del Lecce. La Juventus è tornata sul giocatore, ma Ausilio resta in prima fila. Il calciomercato Inter entra sempre più nel vivo attorno al nome di Tiago Gabriel, difensore centrale portoghese classe 2004 in forza al Lecce. Il giovane centrale si è imposto come una delle sorprese più interessanti di questa Serie A, attirando inevitabilmente l’attenzione delle big. Tra queste c’è soprattutto l’Inter, che lo segue con continuità nel percorso di rinnovamento del proprio pacchetto arretrato. Il profilo di Tiago Gabriel rispecchia perfettamente l’identikit del difensore moderno: fisico importante, pulizia negli interventi e grande lettura delle situazioni. 🔗 Leggi su Internews24.com