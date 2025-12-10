Calciomercato Inter rivoluzione in difesa | conferme obiettivi e scenari per l’estate

L'Inter si prepara a una rivoluzione in difesa in vista dell'estate, con conferme, obiettivi e scenari di mercato. La dirigenza nerazzurra lavora per una ristrutturazione profonda, puntando a rinforzare il reparto difensivo e migliorare la rosa in vista della prossima stagione.

Inter News 24 Calciomercato Inter entra in una fase decisiva in vista della prossima stagione: la dirigenza nerazzurra prepara una profonda ristrutturazione. Mancano pochi mesi all’avvio ufficiale della rivoluzione difensiva dell’Inter. La società sta lavorando sottotraccia per ridisegnare il reparto arretrato, consapevole che nella prossima estate potrebbero arrivare cambiamenti strutturali. Tra scadenze pesanti e valutazioni tecniche in corso, la linea guida è chiara: servono profili pronti, affidabili e già abituati a ritmi internazionali. Nel panorama del calciomercato Inter due certezze sembrano già essere emerse con forza: Manuel Akanji e Mlacic. 🔗 Leggi su Internews24.com