Calciomercato Inter Palestra nel mirino | concorrenza alta ma l’Atalanta fa muro

L'Inter intensifica la propria ricerca di talenti sulle fasce, focalizzandosi su Marco Palestra del Cagliari, promettente esterno classe 2005. La concorrenza è elevata, ma l'Atalanta si oppone con fermezza, rendendo la trattativa complessa. Questo interesse si inserisce nel contesto di una strategia più ampia dei nerazzurri per rinforzare il reparto offensivo.

Le prestazioni offerte dal giovane esterno in Sardegna non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione di numerosi top club italiani ed esteri. Il rendimento di Palestra è in costante ascesa: titolare fisso nel Cagliari, crescita esponenziale sotto il profilo tattico e atletico, capacità di spinta sulla fascia destra e buona affidabilità anche in fase difensiva.