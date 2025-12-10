Calciomercato Inter Palestra nel mirino | concorrenza alta ma l’Atalanta fa muro
L'Inter intensifica la propria ricerca di talenti sulle fasce, focalizzandosi su Marco Palestra del Cagliari, promettente esterno classe 2005. La concorrenza è elevata, ma l'Atalanta si oppone con fermezza, rendendo la trattativa complessa. Questo interesse si inserisce nel contesto di una strategia più ampia dei nerazzurri per rinforzare il reparto offensivo.
Inter News 24 Calciomercato Inter e strategia sulle fasce: i nerazzurri seguono Marco Palestra, esterno classe 2005 in forza al Cagliari autore di un’ottima stagione. Il nome di Marco Palestra, laterale destro classe 2005 in prestito al Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta, continua a scaldare il calciomercato Inter. Le prestazioni offerte dal giovane esterno in Sardegna non sono passate inosservate e hanno attirato l’attenzione di numerosi top club italiani ed esteri. Il rendimento di Palestra è in costante ascesa: titolare fisso nel Cagliari, crescita esponenziale sotto il profilo tattico e atletico, capacità di spinta sulla fascia destra e buona affidabilità anche in fase difensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com
TS – Inter attenta su Palestra: grande concorrenza, ma l’Atalanta… - "La Juve è interessata a lui sin dalla scorsa estate, quando erano andati in scena i primi contatti col suo agente Alessandro Lucci. Riporta msn.com
