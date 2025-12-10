Calciomercato Inter | la minaccia di un top club europeo fa saltare il banco per gennaio! Guehi sogno o realtà?

L'Inter si trova al centro di un'inedita fase di mercato, con una minaccia proveniente da un importante club europeo che potrebbe sconvolgere le strategie di gennaio. Tra retroscena e indiscrezioni, si fa sempre più concreta la possibilità di un colpo a sorpresa, con Guehi nel mirino. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa nerazzurra.

Inter News 24 Calciomercato Inter, retroscena che rischia di complicare i piani per Ausilio, l’ultimissima indiscrezione sulla trattativa nerazzurra. All’indomani della sfida di Champions League tra Inter e Liverpool, le sirene del calciomercato internazionale tornano a farsi sentire con forza e portano segnali poco incoraggianti per le strategie della dirigenza bianconera. Al centro delle attenzioni c’è Marc Guéhi, solido difensore centrale del Crystal Palace e della Nazionale inglese. Il classe 2000, ormai considerato uno dei riferimenti del ruolo in Premier League, è finito dentro un vero e proprio intreccio di mercato che coinvolge alcuni dei principali top club europei, con il Barcellona pronto a tentare l’affondo decisivo. 🔗 Leggi su Internews24.com