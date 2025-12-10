Calciomercato Inter ecco il colpo di gennaio! Incontro già avvenuto con i dirigenti
L'Inter si prepara al calciomercato di gennaio con determinazione, pronto a intervenire sul mercato qualora si presentino le occasioni giuste. Dopo un incontro già avvenuto con i dirigenti, la dirigenza nerazzurra mostra un atteggiamento deciso, pronti a rinforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione.
Calciomercato Inter. L’Inter non resterà alla finestra durante il calciomercato di gennaio. Al di là delle consuete smentite di facciata, in Viale della Liberazione c’è la chiara volontà di muoversi con decisione qualora si presentino le condizioni giuste. A confermarlo è TuttoSport, che nell’edizione odierna anticipa le strategie nerazzurre per la sessione invernale. Secondo il quotidiano, la società non pensa a interventi massicci a meno di emergenze dovute agli infortuni, ma è pronta ad agire su profili di prospettiva, con uno sguardo mirato alla stagione 2026-27. In questo senso, il nome più caldo è quello di Branimir Mla?i?, giovane difensore croato dell’ Hajduk Spalato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
