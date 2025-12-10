Calciomercato Inter colpaccio in arrivo di Ausilio per l’Under 23

Il calciomercato dell'Inter si prepara a un importante colpo sotto la guida del direttore sportivo Piero Ausilio, destinato a rafforzare l'Under 23. Un'operazione strategica che potrebbe avere ripercussioni significative sulla rosa e sul settore giovanile nerazzurro, confermando l'ambizione del club di investire sui giovani talenti.

Inter News 24 Calciomercato Inter, colpaccio in arrivo del direttore sportivo Piero Ausilio per l’Under 23. Vediamo di chi si tratta. L’ Inter sta pianificando il futuro non solo per la prima squadra, ma anche per rafforzare la propria formazione Under 23. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club è a un passo dalla definizione dell’arrivo di un giovane talento di prospettiva: Marcelo Vaz. LE ULTIME SUL MERCATO INTERISTA Si tratta di un terzino sinistro a tutta fascia, classe 2007, attualmente in forza alla Varesina, squadra che milita nel campionato di Serie D. Nonostante la giovane età, Vaz si è già messo in mostra, collezionando 16 presenze in questa stagione nel calcio semi-professionistico. 🔗 Leggi su Internews24.com