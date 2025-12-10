Calcio Serie D | un’aggiunta di esperienza per Andreucci La Pistoiese puntella la difesa con Pellizzari

La Pistoiese rafforza la propria retroguardia con l’ingaggio di Stefano Pellizzari, difensore classe 1997 proveniente dal Forlì. L’accordo verbale annunciato ieri rappresenta un’ulteriore aggiunta di esperienza alla squadra arancione, nel tentativo di consolidare la posizione in Serie D e affrontare al meglio il prosieguo del campionato.

Nuovo arrivo nel reparto difensivo per la Pistoiese. Nel pomeriggio di ieri il club arancione ha comunicato di aver raggiunto un accordo verbale col difensore Stefano Pellizzari, classe 1997, che nei giorni scorsi aveva rescisso il proprio contratto con il Forlì. Formalmente il giocatore non ha ancora firmato con la Pistoiese proprio perché, provenendo dai professionisti, devono trascorrere alcuni giorni prima del deposito del contratto, ma di fatto può considerarsi già a tutti gli effetti un calciatore arancione. Pellizzari si è infatti allenato ieri per la prima volta insieme alla squadra e sarà a disposizione per la sfida con il Desenzano, in programma domenica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net