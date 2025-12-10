Calcio Serie D | un’aggiunta di esperienza per Andreucci La Pistoiese puntella la difesa con Pellizzari
La Pistoiese rafforza la propria retroguardia con l’ingaggio di Stefano Pellizzari, difensore classe 1997 proveniente dal Forlì. L’accordo verbale annunciato ieri rappresenta un’ulteriore aggiunta di esperienza alla squadra arancione, nel tentativo di consolidare la posizione in Serie D e affrontare al meglio il prosieguo del campionato.
Nuovo arrivo nel reparto difensivo per la Pistoiese. Nel pomeriggio di ieri il club arancione ha comunicato di aver raggiunto un accordo verbale col difensore Stefano Pellizzari, classe 1997, che nei giorni scorsi aveva rescisso il proprio contratto con il Forlì. Formalmente il giocatore non ha ancora firmato con la Pistoiese proprio perché, provenendo dai professionisti, devono trascorrere alcuni giorni prima del deposito del contratto, ma di fatto può considerarsi già a tutti gli effetti un calciatore arancione. Pellizzari si è infatti allenato ieri per la prima volta insieme alla squadra e sarà a disposizione per la sfida con il Desenzano, in programma domenica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dove vedere in tv Juventus-Como oggi, Serie A calcio femminile: orario, programma, streaming
Dove vedere in tv Milan-Roma oggi, Serie A calcio femminile: orario, programma, streaming
Calcio serie C, la rivoluzione in casa Grifo potrebbe non essere finita: Meluso verso l'addio?
Calcio. Serie B. Dopo il pareggio interno con il Pescara, il Bari in difficoltà: parla il tecnico Vivarini Vai su X
Calcio. Serie B. Dopo il pareggio interno con il Pescara, il Bari in difficoltà: parla il tecnico Vivarini - facebook.com Vai su Facebook
Serie D, il Comitato Sostegno Olbia Calcio a caccia di sponsor - Mentre ai piani alti prosegue il dialogo tra il patron turco dell’Olbia Calcio, Murat Yilmaz, e l’imprenditore edile Roberto Sulas per il passaggio di proprietà del pacchetto di maggioranza della ... unionesarda.it scrive
Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi quifinanza.it
Mai esagerare con la dolcezza: 15 falsi miti su zuccheri e dolcificanti iodonna.it
La Clai all’esame verità: "Sarà una battaglia sportiva" sport.quotidiano.net
Vacanze di Natale 2025: 14 offerte per partire senza andare troppo lontani vanityfair.it
Volley giovanile. Tremila appassionati alla 15esima edizione del Torneo KVL sport.quotidiano.net
Non è un torneo per chi vuol far polemiche sterili zonawrestling.net