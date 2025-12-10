Calcio Serie D Leoni al lavoro per la gara con il Cannara Intanto lasciano Skerma e Paulinho
I Leoni si preparano ad affrontare il Cannara in un match casalingo, ultimo impegno interno del 2025. La squadra lavora intensamente per migliorare il rendimento e terminare l'anno con una vittoria, dopo un periodo difficile in casa, con solo una vittoria in undici mesi. La sfida rappresenta un’occasione importante per chiudere l’anno con un risultato positivo.
Giallorossi al lavoro per preparare il confronto casalingo con il Cannara. Sarà l’ultimo appuntamento interno di un 2025 avaro di soddisfazioni per i Leoni, vittoriosi finora soltanto in una circostanza davanti al proprio pubblico undici mesi fa. Si registrano intanto due partenze dall’organico del Poggibonsi. Non sono più parte integrante del gruppo, da qualche giorno, l’attaccante Skerma e il centrocampista brasiliano Paulinho, giunti in viale Marconi rispettivamente a luglio e a settembre. Variazioni in uscita per un Poggibonsi chiamato di nuovo a raccogliere le proprie forze per evitare ulteriori capitolazioni e, se possibile, per ridurre il considerevole svantaggio nei riguardi dei playout, àncora di salvataggio che sarebbe ancora da tenere in considerazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
