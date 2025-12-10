Calcio serie C il Perugia ha le idee chiare sul mercato di gennaio | le priorità

Il Perugia si prepara al mercato di gennaio con obiettivi chiari, cercando di rinforzare la rosa per risalire la classifica. Dopo le recenti sconfitte, la squadra e la società sono concentrati sulle priorità per migliorare le performance e ritrovare fiducia, in un contesto ancora influenzato dall'incertezza dopo il cambio in panchina.

È ancora prematuro affermare se l'effetto Tedesco è già svanito, ma di certo le ultime due sconfitte hanno comportato un salto all'indietro che di certo non ha fatto bene all'ambiente.Il Perugia rimane confinato in piena zona playout, con la salvezza diretta che dista cinque lunghezze. Dopo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

