Calcio l’Atalanta ribalta il Chelsea in Champions League Inter beffata dal Liverpool

Nella sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2025-2026, l’Atalanta sorprende il Chelsea con una rimonta vittoriosa, mentre l’Inter subisce una sconfitta in casa contro il Liverpool. Due partite, due esiti opposti, che evidenziano il volto vario delle squadre italiane in questa fase della competizione.

Serata dai due volti per le squadre italiane impegnate nella sesta e terzultima giornata della Fase League della Champions League 2025-2026 di calcio: l’ Atalanta supera in rimonta il Chelsea, sconfitto per 2-1, mentre l’ Inter perde in casa contro il Liverpool per 0-1. La Dea sale così a quota 13 in classifica, ed i bergamaschi sono ormai ad un passo dalla matematica qualificazione agli ottavi, senza dover disputare i play-off, mentre qualche grattacapo in più se lo crea la Beneamata, anche guardando il calendario, dato che i meneghini restano a 12 punti. L’ Atalanta ribalta il Chelsea, sconfitto per 2-1 dopo che il primo tempo si era chiuso sullo 0-1: nella prima frazione gli inglesi passano in vantaggio al 25? con la rete di Joao Pedro, convalidata dopo una lunga revisione al VAR per un possibile fuorigioco. 🔗 Leggi su Oasport.it