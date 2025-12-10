Calcio femminile | goleada del Chelsea a Londra game over per la Roma in Champions League

Oasport.it | 10 dic 2025

Il Chelsea si impone con un netto 6-0 sulla Roma nella Champions League femminile 2025-2026, sancendo il passaggio del turno per le londinesi e la retrocessione dei giallorossi dalla competizione. La partita, giocata a Londra, evidenzia il divario tra le due squadre e segna un punto di svolta nel cammino delle italiane in questa edizione.

Game over per la Roma nella Champions League 2025-2026 di calcio femminile. La formazione di Luca Rossettini è infatti caduta per 6-0 in occasione del super ostico match contro la corazzata del Chelsea, salutando aritmeticamente la competizione continentale con una giornata d’anticipo. A pesare il ko interno contro il Valerenga ed il pari in casa del Leuven. Inizio non poco sfortunato per le giallorosse che, al tredicesimo minuto, si fanno letteralmente male da sole a causa del rocambolesco autogol di Federica Bergamaschi, la quale colpisce di testa un cross partito da Baltimore mettendo inavvertitamente la sfera in porta. 🔗 Leggi su Oasport.it

