CALCIO DILETTANTI Valsa Savignano Ufficiale Consoli
Roberto Consoli è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore del Valsa Savignano, portando con sé una significativa esperienza nel calcio dilettanti. Classe 1967, Consoli ha guidato il Castelnuovo per 11 stagioni, contribuendo alla promozione in Promozione nel 2018-19, e ora si prepara a portare il suo talento alla guida della squadra.
Ora è anche ufficiale, Roberto Consoli è il nuovo allenatore del Valsa Savignano. Classe 1967, il tecnico – nella foto col ds Massimo Bettuzzi e il team manager Tiziano Galeotti – arriva dopo la lunga esperienza di 11 stagioni sulla panchina del Castelnuovo, due nelle giovanili e 9 in prima squadra col salto in Promozione del 2018-19. In biancazzurro è rimasto fino all’estate del 2024, quando ha guidato il Baiso, esperienza terminata subito a inizio ottobre, quando venne sostituito da Marco Santi. Per Consoli il debutto è previsto domenica 14 in casa col Lama, ultima gara del 2025 prima della sosta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
