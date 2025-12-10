calcio a 5 serie a2 il russi macina gol e risultati dieci reti rifilate ai grifoni

Il Futsal Russi continua la sua marcia vincente in Serie A2 di calcio a 5, sconfiggendo 10-2 i Grifoni Settebello e tornando al vertice della classifica. La squadra, dopo gli eventi della scorsa settimana e la rinuncia di Potenza Picena, supera Prato, che ha una partita in meno, consolidando così la propria posizione di leadership.

Settebello per il Futsal Russi che travolge in casa 10-2 i Grifoni e torna al comando della classifica, risuperando Prato – che pure ha una partita in più – dopo il terremoto della scorsa settimana conseguente la rinuncia al campionato di Potenza Picena. Così ogni squadra si fermerà due volte per girone e Prato, la principale rivale dei Falchetti, riposerà anche sabato prossimo mentre il Russi farà visita all'Imolese, un'occasione per salire a +5 sui toscani. La gara di Russi è decisamente senza storia: i Grifoni sono tornati a 0 in classifica (l'unico punto era stato conquistato con Potenza Picena) e faticano ad opporsi allo scatenato Russi di Simone Bottacini.