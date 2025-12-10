Calci | il ritorno del mercato in via Roma è un successo
Il mercato settimanale di Calci, recentemente ripristinato nella sua storica posizione di via Roma, ha già mostrato segnali di successo. Dopo la riapertura, cittadini e visitatori hanno accolto con entusiasmo questa riqualificazione, contribuendo a valorizzare nuovamente l'area e a rafforzare il ruolo della tradizione nel tessuto quotidiano del paese.
Il mercato settimanale di Calci è tornato da pochi giorni nella sua collocazione tradizionale di via Roma e il primo bilancio è già positivo. Gli operatori registrano un aumento immediato delle presenze e un segnale di ripresa del fatturato, dopo il periodo di sperimentazione in piazza del Poggio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Via Roma e piazza Cavallotti: torna il mercato - "Gli ambulanti lamentano un calo economico dopo lo spostamento e chiedono di tornare in via Roma". Secondo lanazione.it
