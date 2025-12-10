Caianello tragedia domestica | 59enne perde la vita dopo una caduta dalle scale

Una tragica incidente domestico è avvenuto a Caianello, nella frazione Aorivola, dove un uomo di 59 anni ha perso la vita dopo essere caduto dalle scale. L’accaduto ha sconvolto la comunità locale, che si trova a dover affrontare questa perdita improvvisa e dolorosa.

Una tragedia si è consumata nelle scorse ore nella zona conosciuta come Cittadella, nella frazione Aorivola del comune di Caianello. Un uomo di 59 anni, Carmine Latina, è deceduto in seguito a quello che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un drammatico incidente domestico. Caianello, tragedia domestica: 59enne perde la vita dopo una caduta dalle . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Caianello, tragedia domestica: 59enne perde la vita dopo una caduta dalle scale

Drammatica caduta in casa: muore uomo 59enne - CAIANELLO – Un tragico incidente domestico ha stroncato la vita di un 59enne nella giornata di oggi, mercoledì. Lo riporta casertace.net

| : ? Una serata tra amici si è trasformata in tragedia a Grosseto, dove Matteo Legler, 29 anni, direttore sportivo dell’ASD Porto Ercole (Terza Categoria Toscana), è dec Vai su Facebook