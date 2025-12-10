Caianello tragedia domestica | 59enne perde la vita dopo una caduta dalle scale

Una tragica incidente domestico ha colpito Caianello, dove un uomo di 59 anni è deceduto dopo essere caduto dalle scale. La vicenda, avvenuta nella frazione di Aorivola, ha sconvolto la comunità locale. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'incidente, che ha provocato grande dolore tra i familiari e i residenti.

Una tragedia si è consumata nelle scorse ore nella zona conosciuta come Cittadella, nella frazione Aorivola del comune di Caianello. Un uomo di 59 anni, Carmine Latina, è deceduto in seguito a quello che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un drammatico incidente domestico.

Si chiamava Carmine Latina e aveva 59 anni l'uomo vittima di un incidente domestico avvenuto a #Caianello, nel casertano. L'uomo sarebbe deceduto dopo una caduta dalle scale. Inutili i soccorsi del 118

Drammatica caduta in casa: muore uomo 59enne - CAIANELLO – Un tragico incidente domestico ha stroncato la vita di un 59enne nella giornata di oggi, mercoledì. Riporta casertace.net