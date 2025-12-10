Cagliari Kilicsoy crescita graduale e ruolo da definire | Pisacane punta su di lui! Tutti i numeri

Semih Kilicsoy, giovane attaccante del Cagliari classe 2005, sta attraversando una fase di crescita significativa. Dopo un difficile inserimento iniziale, il suo ruolo nel progetto tattico della squadra sta diventando sempre più centrale. Pisacane, tecnico del Cagliari, punta su di lui come elemento chiave per il futuro, segnando un percorso di sviluppo importante e promettente.

Cagliari Kilicsoy, dal difficile inserimento iniziale alla crescita tattica: Pisacane lo considera sempre più centrale nel progetto Il percorso di Semih Kilicsoy, attaccante classe 2005, sta entrando in una fase cruciale. Dopo un avvio inevitabilmente complicato, legato al primo vero salto nel calcio professionistico italiano, il giovane turco sta conquistando spazio nelle scelte di Fabio

Kilicsoy tra il lento inserimento e una collocazione tattica da trovare: Pisacane crede in lui - Semih Kilicsoy, attaccante turco del Cagliari, sta cercando di inserisi sempre di più nelle rotazioni della formazione sarda: l'analisi sul classe 2005 Il percorso di Semih Kilicsoy, attaccante classe

Calciomercato Cagliari News/ Kiliçsoy supera Esposito in attacco, arriva Folorunsho (22 luglio 2025) - La squadra sarda sembrava poter essere ad un passo dall'acquisto di un giovane talento italiano superando la concorrenza di diverse squadre, anche più importanti, ma nelle ultime settimane la

Dal "mi piace pensare che l'infortunio di #Belotti abbia dato inizio a un momento delicato e l'infortunio di #Felici lo chiuda" al " #Kilicsoy ha fatto bene": #Pisacane in conferenza stampa pre #Roma sembra confermare che al #Cagliari c'è grande confusione sia

Coppa Italia, si gioca! Alle 18 il Cagliari scende in campo al Maradona contro il Napoli. Pisacane vara un ampio turnover: confermato Caprile tra i pali, spazio a Zappa-Deiola-Rodriguez, corsie affidate a Di Pardo e Idrissi, davanti Kilicsoy-Luvumbo