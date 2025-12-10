Cade da un muretto e fa un salto di tre metri | paura per un 82enne

Martedì 9 dicembre, un anziano di 82 anni di Lodrone di Storo è rimasto coinvolto in un incidente mentre rastrellava le foglie nel suo castagneto. Durante l’attività, è caduto da un muretto di tre metri, sbattendo la testa e riportando un grave trauma toracico. L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti.

Sono stati momenti di apprensione quelli di martedì 9 dicembre per un anziano di Lodrone di Storo che, mentre rastrellava le foglie del suo castagneto, è caduto da un muretto alto tre metri sbattendo la testa e procurandosi un grave trauma toracico.Ancora non si conoscono con esattezza le. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Signa, cade da un muretto e batte la testa: bimba di 3 anni portata al Meyer in codice rosso

Cade dal muretto di cinta del Pantheon. Morto turista giapponese a Roma

Dentro un ristorante che cade a pezzi, tre ragazzi provano a tenere insieme almeno loro stessi. Tra amori confusi, amicizie storte e sogni che si sbriciolano come biscotti secchi, lo spettacolo racconta ciò che resta quando la vita non segue la ricetta. QUANDO - facebook.com Vai su Facebook