Cade da un muretto e fa un salto di tre metri | paura per un 82enne

Martedì 9 dicembre un anziano di Lodrone di Storo è rimasto coinvolto in un incidente mentre rastrellava le foglie nel suo castagneto. Durante l’attività, è caduto da un muretto alto tre metri, riportando un grave trauma toracico e sbattendo la testa. L’episodio ha suscitato preoccupazione e immediato intervento dei soccorsi.

