Caccia per la guerra elettronica schierati a Puerto Rico | altro segnale per Caracas

Una squadriglia di caccia per la guerra elettronica Ea-18 “Growler” della Marina statunitense è stata avvistata a Puerto Rico, evidenziando un rafforzamento delle operazioni militari nella regione. La base di Roosevelt Roads, recentemente riattivata, si configura come punto strategico nel contesto delle tensioni tra Stati Uniti e Venezuela, nel quadro delle attività anti-narco e delle dinamiche geopolitiche nei Caraibi.

Una squadriglia di caccia per la guerra elettronica della Marina statunitense Ea-18 “Growler” è stata avvistata sulla pista di Roosevelt Roads, la base militare di Puerto Rico che gli americani hanno reso nuovamente operativa per condurre con più facilità il “ conflitto armato non internazionale " che stanno combattendo contro i narcos che infestano il Mar dei Caraibi, dove il Pentagono continua ad ammassare un dispositivo militare sempre più ampio e diversificato. Una task force che assume sempre più le sembianze di una forza d’invasione. Secondo quanto riportato dagli analisti Osint, potrebbe trattarsi dello squadrone di attacco elettromagnetico denominato “Scorpion”, arrivato ieri sera dalla stazione aeronavale di Whidbey Island nello stato di Washington, sulla West Coast. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caccia per la guerra elettronica schierati a Puerto Rico: altro "segnale" per Caracas

