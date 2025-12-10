Caccia al bomber Rovinelli il difensore si scopre goleador
L’Aquila prosegue la sua marcia offensiva in Serie D girone F, grazie a un attacco tornato in grande spolvero con l’arrivo di Fucili in panchina. Di Renzo, Sparacello e Banegas dominano la classifica marcatori, contribuendo a un rendimento straordinario della squadra abruzzese. La continuità delle reti e il talento dei goleador sono al centro di questa stagione ricca di emozioni.
Pongetti Continua lo show offensivo dell’Aquila, rivitalizzato dall’arrivo di Fucili in panchina. La squadra abruzzese ha ora il primo e il secondo miglior marcatore della serie D girone F, più un altro top 10: in tre Di Renzo, Sparacello e Banegas hanno segnato 27 reti in 15 giornate. Salgono anche i marcatori dorici: il primo, Kouko, era atteso e si sta confermando (8 gol), il secondo, Rovinelli, un difensore, si sta rivelando anche bomber ed è giunto a 5 gol, più di qualche celebre attaccante del girone. Sale a 5 anche Alonzi della Vigor Senigallia mentre un senigalliese doc, Pierfederici, sta facendo le fortune della Recanatese e raggiunge quota 6 gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Roma, caccia al bomber: Ilenikhena e Boadu i nomi caldi per gennaio
Il Milan e la caccia al nuovo bomber: occhi puntati sull’Argentina, non c’è solo Pellegrino
Serie D: l’analisi del dirigente sul cammino della squadra di Becattini. "Domenica la nostra prestazione migliore». Terranuova, il ds Resti a caccia di un bomber
Da #Zirkzee a #FabioSilva: #Massara a caccia del bomber ? romanews.eu/corsport-da-zi… #ASRoma #RomanewsEU #CalciomercatoRoma #Calciomercato Vai su X
Salernitana, Faggiano pensa già ai rinforzi di gennaio: caccia a bomber Lescano e Florenzi del Cosenza Vai su Facebook
Caccia al bomber. Rovinelli, il difensore si scopre goleador - La squadra abruzzese ha ora il primo e il secondo miglior marcatore della serie D girone F, più un altro top 10 ... Secondo sport.quotidiano.net
Calcio a 5 serie A2. Il Russi macina gol e risultati. Dieci reti rifilate ai Grifoni sport.quotidiano.net
Juve Pafos, le probabili formazioni della sfida: quante sorprese! Le ultimissime sulle scelte di Spalletti ... calcionews24.com
Caccia al bomber. Rovinelli, il difensore si scopre goleador sport.quotidiano.net
Inter, parla Zielinski: «Siamo delusi e arrabbiati, un po’ di tutto. Abbiamo fatto una buona partita ma…» calcionews24.com
Basket serie B Interregionale. Mens Sana, Jokic infortunato. Lunedì premio a capitan Pannini sport.quotidiano.net
Marchisio durissimo: «Ci sono giocatori che non hanno capito la Juve, lui trotterella. Chiellini? Lo vedo ... juventusnews24.com