caccia al bomber rovinelli il difensore si scopre goleador

Pongetti Continua lo show offensivo dell’Aquila, rivitalizzato dall’arrivo di Fucili in panchina. La squadra abruzzese ha ora il primo e il secondo miglior marcatore della serie D girone F, più un altro top 10: in tre Di Renzo, Sparacello e Banegas hanno segnato 27 reti in 15 giornate. Salgono anche i marcatori dorici: il primo, Kouko, era atteso e si sta confermando (8 gol), il secondo, Rovinelli, un difensore, si sta rivelando anche bomber ed è giunto a 5 gol, più di qualche celebre attaccante del girone. Sale a 5 anche Alonzi della Vigor Senigallia mentre un senigalliese doc, Pierfederici, sta facendo le fortune della Recanatese e raggiunge quota 6 gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net