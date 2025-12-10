Csinistra | Youtrend 31% per Schlein candidata premier 29 per Conte e 28 per Salis**

Un sondaggio Youtrend per Sky TG24 evidenzia come la candidatura di Elly Schlein divida gli elettori del centrosinistra, con il 31% che la preferisce come candidata premier, seguito da Giuseppe Conte con il 29% e Salis al 28%. La ricerca mette in luce le diverse opinioni all’interno della coalizione in vista delle prossime elezioni.

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Il candidato premier divide gli elettori del centrosinistra. E' quanto emerge da un sondaggio Youtrend per Sky TG24. Alla domanda 'se andassi a votare alle primarie per il candidato presidente del Consiglio della coalizione, chi voteresti tra i seguenti?' è la segretaria del Pd, Elly Schlein, a raccogliere maggiori consensi con il 31%. Segue il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte il 29% e la sindaca di Genova Silvia Salis il 28%. Più indietro ci sono il neopresidente della Puglia Antonio Decaro (9%) e il sindaco di Napoli, nonché presidente dell'Anci, Gaetano Manfredi (3%). 🔗 Leggi su Iltempo.it