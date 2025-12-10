Csinistra | Progetto Civico Onorato in Basilicata Federica D' Andrea coordinatrice regionale

Il Progetto Civico Italia si espande in Basilicata, con l'adesione di Area Civica annunciata a Potenza. La conferenza stampa, alla presenza di rappresentanti regionali e nazionali, ha segnato un passo importante nel rafforzamento della rete di amministratori promossa da Alessandro Onorato, con l'obiettivo di promuovere iniziative civiche e sostenere il coinvolgimento delle comunità locali.

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Progetto Civico Italia continua a crescere e arriva in Basilicata. Questa mattina, a Potenza, è stata annunciata l'adesione di Area Civica alla rete di amministratori promossa da Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, presente nella conferenza stampa all'Auditorium Fondazione ‘Potenza Futura' insieme a Federica D'Andrea, vicesindaca di Potenza e coordinatrice Area civica, Francesco Ciampa, vicepresidente di Area Civica e i consiglieri comunali Marika Cillo, Claudia Marone, Francesco Villano e Rocco Pepe". Si legge in una nota. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - C.sinistra: Progetto Civico Onorato in Basilicata, Federica D'Andrea coordinatrice regionale

