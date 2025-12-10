Buone notizie per i fan di Venerdì 13 – dopo ben 16 anni
Dopo 16 anni, il 13 febbraio 2009 ha segnato l'ultima apparizione di Jason Voorhees nei film di Venerdì 13. Questo iconico personaggio ha terrorizzato generazioni di fan, lasciando un segno indelebile nel genere horror. Ora, l'attesa cresce per un possibile ritorno sul grande schermo di questa saga leggendaria.
Venerdì 13 febbraio 2009: questa è stata l’ultima volta che Jason Voorhees ha infestato i boschi di Camp Crystal Lake sul grande schermo in una pellicola di Venerdì 13. Da allora, la serie è rimasta impantanata in un limbo legale, mentre veniva intentata una causa per determinare la vera titolarità dei diritti del film. I sedici anni trascorsi dall’ultimo film hanno purtroppo visto il franchise finire un po’ nell’ombra, mentre altri pilastri dell’horror hanno visto una grande rinascita; Halloween, ad esempio, è riuscito non solo a superare Venerdì 13 nell’uscita del suo tredicesimo lungometraggio, ma anche a lanciare un reboot che è diventato lo slasher con maggior incasso di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
