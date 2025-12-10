Buffon e Ilaria D’Amico ospiti ad Atreju | Gigi di destra? Un pensiero di gioventù espresso male Meloni? Rivoluzionaria

A Atreju, la manifestazione di Fratelli d’Italia a Roma, sono intervenuti ospiti di rilievo come Ilaria D’Amico e Gigi Buffon. I due si sono confrontati su temi politici e personali, chiarendo alcune dichiarazioni passate e condividendo le loro opinioni su figure come Meloni, definita una rivoluzionaria, e sul loro impegno civico.

Ad Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia in programma a Roma, ci saranno anche la giornalista Ilaria D’Amico e l’ex calciatore e attuale capodelegazione e direttore sportivo della Nazionale, Gigi Buffon. La conduttrice interverrà in un panel dedicato a odio politico e libertà di opinione, mentre Buffon affronterà il tema del ruolo degli oratori nella crescita dei ragazzi. Intervistata dal Corriere della Sera, Ilaria D’Amico racconta di essere stata contattata “dall’onorevole Filini” e di aver pensato inizialmente a uno scherzo. Poi la decisione di accettare l’invito: “Mi sono chiesta perché dovessi dire di no per un preconcetto. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Buffon e Ilaria D’Amico ospiti ad Atreju: “Gigi di destra? Un pensiero di gioventù espresso male. Meloni? Rivoluzionaria”

