Bucci presenta la riforma della Sanità ligure nelle Asl 4 e 5 a La Spezia e nel Tigullio

Iltempo.it | 10 dic 2025

Il presidente della Regione Liguria, Bucci, ha illustrato la nuova riforma della sanità regionale durante incontri con il personale delle ASL 4 e 5, nelle aree di La Spezia e del Tigullio. L'iniziativa ha coinvolto dirigenti, direttori, infermieri e operatori, evidenziando l’impegno per migliorare i servizi sanitari offerti ai cittadini di queste zone.

(Agenzia Vista) Liguria, 10 dicembre 2025 "Abbiamo presentato la riforma della sanità ligure anche in Asl5 alla #Spezia e in Asl4 nel Tigullio, confrontandoci con dirigenti, direttori, infermieri e operatori che ogni giorno garantiscono servizi fondamentali ai cittadini. È stata l'occasione per illustrare come la nuova organizzazione renderà il sistema più semplice, coordinato ed efficace. Il dialogo con chi lavora sul campo è decisivo: le osservazioni raccolte oggi saranno integrate per migliorare ulteriormente la riforma e renderla davvero vicina ai bisogni delle persone, valorizzando al massimo le eccellenze presenti in tutto il territorio". 🔗 Leggi su Iltempo.it

