Bucchioni dopo la Champions | L’Inter ha un problema tattico E sul rigore c’è un’altra anomalia
Enzo Bucchioni analizza la prestazione dell’Inter in Champions League, evidenziando un problema tattico che affligge la squadra di Chivu. Secondo il giornalista, ci sarebbero anche anomalie legate al rigore, che meritano attenzione e approfondimento.
Inter News 24 Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato dell’Inter, individuando un problema tattico nella squadra di Chivu. Poi la sua opinione sul calcio di rigore di ieri. Enzo Bucchioni ha parlato della sconfitta dell’Inter e non solo a TMW Radio. Di seguito le sue parole. SU THURAM – «Thuram va recuperato facendolo giocare, se lo metti in panchina gli dai un messaggio di concorrenza esagerato. Le prestazioni non sono al suo livello ma è stato fuori parecchio e per la sua muscolatura ha bisogno di più tempo. Va recuperato» I PROBLEMI DELL’INTER – «C’è un problema di alto livello da risolvere. 🔗 Leggi su Internews24.com
#Bucchioni: "#Conte ha ottenuto una reazione straordinaria dopo la scossa di Bologna" https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Bucchioni---Conte-ha-ottenuto-una-reazione-straordinaria-dopo-la-scossa-di-Bologna--144439.aspx #Napoli #NapoliJ - facebook.com Vai su Facebook
"BUCCHIONI GINO " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Addio a Sophie Kinsella, l’autrice di “I love shopping” scomparsa a 55 anni sbircialanotizia.it
Diletta Leotta annuncia la seconda gravidanza 361magazine.com
Decreto Energia: in arrivo bonus da 55 euro sulle bollette per 4,5 milioni di famiglie panorama.it
Comune di Arezzo, Romizi sbotta: “concorso per il comandante? Una furbata dell’ultim’ora!” lortica.it
Due giovani di Rondine tedofori della Tregua Olimpica lanazione.it
Verona, Siemens e RAILPOOL aprono un nuovo hub per la manutenzione delle locomotive laverita.info