Bucchioni dopo la Champions | L’Inter ha un problema tattico E sul rigore c’è un’altra anomalia 

Enzo Bucchioni analizza la prestazione dell’Inter in Champions League, evidenziando un problema tattico che affligge la squadra di Chivu. Secondo il giornalista, ci sarebbero anche anomalie legate al rigore, che meritano attenzione e approfondimento.

Inter News 24 Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato dell’Inter, individuando un problema tattico nella squadra di Chivu. Poi la sua opinione sul calcio di rigore di ieri. Enzo Bucchioni ha parlato della sconfitta dell’Inter e non solo a TMW Radio. Di seguito le sue parole. SU THURAM – «Thuram va recuperato facendolo giocare, se lo metti in panchina gli dai un messaggio di concorrenza esagerato. Le prestazioni non sono al suo livello ma è stato fuori parecchio e per la sua muscolatura ha bisogno di più tempo. Va recuperato» I PROBLEMI DELL’INTER – «C’è un problema di alto livello da risolvere. 🔗 Leggi su Internews24.com