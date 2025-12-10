Bruno Barbieri | Reputo Antonino Cannavacciuolo un fratello Il commento sui panettoni venduti a 70 euro

10 dic 2025

Bruno Barbieri, noto chef e giudice di MasterChef, esprime la sua stima nei confronti di Antonino Cannavacciuolo, definendolo un fratello. Nel contesto della ripresa televisiva a partire da giovedì 11 dicembre, i colleghi si confrontano anche su temi legati al mondo della cucina, tra cui i panettoni venduti a prezzi elevati.

Da giovedì 11 dicembre Bruno Barbieri torna in tv con MasterChef insieme ai colleghi Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Dei suggerimenti che darà ai nuovi concorrenti ("Il futuro della cucina, come quello del pianeta intero, è nella sostenibilità. Non bisogna buttar via niente. Neanche. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

