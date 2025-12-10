Bruno avverte la Fermana | Prendiamo gol con troppa facilità
Bruno, protagonista nella vittoria della Fermana contro Chiesanuova, evidenzia le criticità della squadra, sottolineando come si concedano troppi gol. Nonostante un gol di pregevole fattura e un'ottima prestazione personale, il risultato negativo interrompe una serie positiva di cinque gare. L'analisi del giocatore mette in luce le aree di miglioramento per la squadra.
Ha realizzato la rete del vantaggio a Chiesanuova con una pregevole giocata in area di rigore, sfiorando anche il raddoppio personale pochi minuti dopo, ma questo non è bastato per evitare alla Fermana il ko dopo una striscia positiva di cinque gare consecutive con 13 punti portati a casa. Insomma una domenica da dimenticare per la Fermana che perde a Chiesanuova ma che mantiene due punti di vantaggio in classifica. Una domenica invece che può ricordare positivamente invece, a livello personale, Matteo Bruno centrocampista chiamato spesso a dare sostanza ed equilibrio ma che non disdegna l’inserimento centrale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
