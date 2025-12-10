Brunello di Montalcino l’annata 2021 è fragrante definita e verticale

L’annata 2021 di Brunello di Montalcino si distingue per la sua fragranza, definizione e verticalità. Durante cinque giorni dedicati alla stampa e ai professionisti del settore, oltre duemila partecipanti hanno degustato più di 370 etichette provenienti da 123 cantine, offrendo un’ampia panoramica sulla qualità e le caratteristiche di questa annata.

Oltre duemila partecipanti, più di 370 etichette di 123 cantine degustate in cinque giorni dedicate alla stampa specializzata e agli addetti ai lavori. Ma soprattutto la prima fotografia scattata alla nuova annata, quella del 2021. Questo è stato Benvenuto Brunello, l’annuale evento di presentazione (giunto quest’anno all’edizione numero 34) delle nuove annate del principe dei rossi toscani che si è svolto tra il 20 e il 24 novembre a Montalcino, a cura del Consorzio del vino Brunello di Montalcino. Un evento fondamentale per il territorio e per l’interno vigneto Italia, a cui ho partecipato e che vi racconterò in due pezzi, oggi e domani, il primo dedicato all’evento, ai suoi numeri e alle tematiche emerse, e il secondo con un focus più centrato sull’annata 2021 e con l’indicazione delle migliori 15 etichette assaggiate nel corso dell’evento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Brunello di Montalcino, l’annata 2021 è fragrante, definita e verticale

Il Brunello di famiglia che conquista Montalcino. Ecco la cantina premiata per il suo grande vino rosso

Da Montalcino arriva il Rosso dell’Anno 2026: il Brunello Giodo conquista il Gambero Rosso

Dove il Brunello tocca il cielo di Montalcino

Mercoledì 24 Dicembre dalle 19.00 alle 20.30 "Winetasting con Oscar" Sua maestà, il Brunello di Montalcino In degustazione: - Argiano - Brunello di Montalcino 2018 - Casanova di Neri - Brunello di Montalcino 2017 - Casanova di Neri - Brunello di Mon - facebook.com Vai su Facebook

See a review for the Tenuta Le Potazzine Brunello Di Montalcino Riserva Docg 2019 Vai su X

Brunello di Montalcino, l’annata 2021 è fragrante, definita e verticale - Sono le parole usate dalla commissione che ha condotto lo studio “Brunello Forma” in occasione della manifestazione Benvenuto Brunello, che ogni anno presenta in anteprima alla stampa specializzata di ... Si legge su ilgiornale.it