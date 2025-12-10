Brigitte Macron dà delle brutte strze alle femministe e in Francia scoppia la polemica Cosa è successo

10 dic 2025

È polemica in Francia per le parole della première dame, Brigitte Macron, che ha definito "sales connes" (brutte stronze) alcune militanti femministe che hanno interrotto - sabato sera - lo spettacolo dell’attore Ary Abittan, che era stato accusato di violenze. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

