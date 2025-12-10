Brigitte Macron dà delle brutte strze alle femministe e in Francia scoppia la polemica Cosa è successo

La recente dichiarazione di Brigitte Macron, che ha chiamato

È polemica in Francia per le parole della première dame, Brigitte Macron, che ha definito "sales connes" (brutte stronze) alcune militanti femministe che hanno interrotto - sabato sera - lo spettacolo dell’attore Ary Abittan, che era stato accusato di violenze. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Brigitte Macron dà delle brutte str...ze alle femministe e in Francia scoppia la polemica. Cosa è successo

Non si placa la polemica in Francia: le femministe vogliono le scuse pubbliche di Brigitte Macron. La premiere dame le ha definite "brutte stronze". #ANSA Vai su X

“Brutte stronze”: le parole di Brigitte Macron dividono la Francia e accendono il dibattito sul femminismo https://gazzettadelsud.it/?p=2140883 - facebook.com Vai su Facebook

Brigitte Macron perde le staffe contro un gruppo di femministe: "Brutte stronze". E in Francia monta la polemica - Le militanti hanno interrotto sabato sera lo spettacolo di un attore, Ary Abittan, che era stato oggetto di accuse di violenze ... Lo riporta affaritaliani.it