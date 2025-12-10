Brigitte Macron contro le femministe | bufera per la difesa di Ary Abittan e lo scontro sul caso stupro a Parigi

Brigitte Macron si trova al centro di una polemica dopo aver rivolto parole dure a un gruppo di femministe, suscitando un'ampia discussione pubblica. La sua difesa di Ary Abittan e lo scontro sul caso di stupro a Parigi hanno alimentato un dibattito acceso, mettendo in evidenza il carattere deciso della première dame francese e le tensioni sociali in corso.

Dopo gli sberloni assestati al marito, Brigitte Macron viene beccata mentre dà delle «brutte stronze» a un gruppetto di femministe e ancora una volta l’irruenza della prèmiere dame diventa virale. La consorte del presidente francese, che a maggio era stata immortalata mentre appioppava uno schiaffo a Emmanuel Macron pochi istanti prima di scendere dall’aereo ad Hanoi con una scena diventata tormentone (era davvero un ceffone o si trattava di un buffetto?), sta dividendo il popolo d’Oltralpe tra critiche feroci e apprezzamenti per la sua franchezza. Questi i fatti. Sabato sera, alcune attiviste del collettivo femminista NousToutes, indossando maschere con l’immagine dell’umorista Ary Abittan avevano interrotto lo spettacolo dell’attore nel locale parigino Folies Bergère, scandendo lo slogan « Abittan stupratore». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Brigitte Macron contro le femministe: bufera per la difesa di Ary Abittan e lo scontro sul caso stupro a Parigi

