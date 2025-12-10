Brigitte Macron chieda scusa pubblicamente | la richiesta della associazioni femministe francesi
Dopo le parole di Brigitte Macron che ha definito alcune militanti femministe con insulti, le associazioni femministe francesi chiedono una scusa pubblica e una condanna chiara delle violenze sessiste e sessuali. La richiesta nasce dall'interruzione di uno spettacolo teatrale da parte delle militanti, che ha suscitato reazioni e richieste di responsabilità da parte delle organizzazioni femministe.
" Scuse pubbliche " e una " chiara condanna " delle violenze sessiste e sessuali dopo le parole della première dame che ha definito 4 militanti femministe che avevano interrotto uno spettacolo a teatro "brutte stronze": è quanto hanno chiesto alcune associazioni femministe a Brigitte Macron. "Quelle parole, pronunciate dalla moglie del presidente della Repubblica, non sono una semplice sbandata: rivelano il profondo disprezzo delle elite per coloro che osano spezzare l'omertà sulle violenze sessuali", ha denunciato il collettivo "Sciopero femminista" che riunisce una sessantina di associazioni, sindacati e federazioni.
Brigitte Macron costretta a dimostrare di essere donna: porterà prove in tribunale contro Candace Owens
Macron, prove ai giudici Usa per dimostrare che Brigitte è donna: causa per diffamazione contro l'influencer Candace Owens. Cosa è successo
Brigitte Macron presenterà in tribunale le prove che è donna: «Anche le foto da incinta». Un'influencer la accusa di essere uomo
“Brutte stronze”: le parole di Brigitte Macron dividono la Francia e accendono il dibattito sul femminismo https://gazzettadelsud.it/?p=2140883 Vai su Facebook
Scoppia la polemica in Francia, Brigitte Macron definisce "brutte stronze" alcune militanti femministe. #ANSA Vai su X
Brigitte Macron, al via a Parigi il processo per le fake news sulla sua sessualità - Inizia oggi a Parigi il processo sul caso di Brigitte Macron, vittima di offese e fake news sulla sua sessualità. Da tg24.sky.it
