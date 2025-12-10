Brigitte Macron chieda scusa pubblicamente | la richiesta della associazioni femministe francesi

Dopo le parole di Brigitte Macron che ha definito alcune militanti femministe con insulti, le associazioni femministe francesi chiedono una scusa pubblica e una condanna chiara delle violenze sessiste e sessuali. La richiesta nasce dall'interruzione di uno spettacolo teatrale da parte delle militanti, che ha suscitato reazioni e richieste di responsabilità da parte delle organizzazioni femministe.

" Scuse pubbliche " e una " chiara condanna " delle violenze sessiste e sessuali dopo le parole della première dame che ha definito 4 militanti femministe che avevano interrotto uno spettacolo a teatro "brutte stronze": è quanto hanno chiesto alcune associazioni femministe a Brigitte Macron. "Quelle parole, pronunciate dalla moglie del presidente della Repubblica, non sono una semplice sbandata: rivelano il profondo disprezzo delle elite per coloro che osano spezzare l'omertà sulle violenze sessuali", ha denunciato il collettivo "Sciopero femminista" che riunisce una sessantina di associazioni, sindacati e federazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Brigitte Macron chieda scusa pubblicamente: la richiesta della associazioni femministe francesi

