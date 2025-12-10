BREAKING | Ufficiali i nomi dei partecipanti allo Steel Cage match tra Team TNA vs Team NXT

Il 18 dicembre, nel prossimo episodio di iMPACT, si terrà uno Steel Cage match tra Team TNA e Team NXT. La TNA ha già annunciato i partecipanti e il main event promette di essere uno dei momenti clou della serata, con due team pronti a sfidarsi all’interno della gabbia.

Il 18 dicembre andrà in onda un nuovo episodio di iMPACT in cui la TNA ha già reso noto il main event della serata, ovvero uno Steel Cage match in cui ad affrontarsi saranno un team in rappresentanza del roster TNA e uno in rappresentanza di quello firmato NXT. Proprio oggi la federazione di Nashville ha reso noti i nomi che prenderanno parte alla contesa. Per la parte di NXT, vedremo il TNA International Champion, Stacks, Brooks Jensen, Lexis King, Tyson e Tyrien. Per il Team TNA invece, Mike Santana, i TNA World Tag Team Champions The Hardys, Matt Cardona e l'ex campione International Steve Maclin.

