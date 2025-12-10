Brasile passa alla Camera un ddl per ridurre la pena di Bolsonaro | i legali chiedono gli arresti domiciliari per motivi di salute

La Camera bassa del Congresso brasiliano ha approvato un disegno di legge che mira a ridurre la pena carceraria di Jair Bolsonaro, ex presidente del Brasile. I legali di Bolsonaro hanno richiesto gli arresti domiciliari, citando motivi di salute, in un contesto di crescente attenzione sulle sue condizioni e sul suo eventuale percorso giudiziario.

In Brasile, la Camera bassa del Congresso ha approvato un disegno di legge a favore della riduzione della pena carceraria per l’ex presidente Jair Bolsonaro. Adesso il testo passa al Senato che, se dovesse pronunciarsi favorevolmente, diminuirebbe la sua pena detentiva a circa due anni e 4 mesi. L’ex leader di destra sta attualmente scontando una condanna di 27 anni per cospirazione volta a impedire l’insediamento del Presidente Luiz Inacio Lula da Silva, a seguito delle elezioni del 2022. Il nuovo provvedimento punta a diminuire essenzialmente le pene per una serie di reati, inclusi quelli relativi ai tentativi di colpo di stato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Brasile, passa alla Camera un ddl per ridurre la pena di Bolsonaro: i legali chiedono gli arresti domiciliari per motivi di salute

