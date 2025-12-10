brasile bolsonaro verso una consistente riduzione della pena

La Camera dei deputati del Brasile ha approvato un disegno di legge che prevede una significativa riduzione della pena carceraria per l’ex presidente Jair Bolsonaro, condannato a oltre 27 anni per tentato golpe durante le elezioni del 2022 vinte da Luiz Inacio Lula da Silva.

La Camera dei deputati del Congresso nazionale del Brasile ha approvato un disegno di legge a favore della riduzione della pena carceraria per l' ex presidente Jair Bolsonaro, condannato in via definitiva a 27 anni e tre mesi per aver tentato di rovesciare l'esito delle elezioni del 2022 vinte da Luiz Inacio Lula da Silva. La palla passa ora al Senato: in caso di promulgazione, Bolsonaro – in detenzione cautelare dal 22 novembre dopo la revoca dei domiciliari per tentativo di fuga – vedrebbe la sua pena detentiva ridotta a circa due anni e quattro mesi. La normativa all'esame del Congresso, inoltre, concederebbe la libertà condizionale a un centinaio di sostenitori dell'ex presidente che sono stati incarcerati per l'assalto agli edifici governativi di Brasilia dell'8 gennaio 2023.