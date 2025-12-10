Brasile Bolsonaro verso una consistente riduzione della pena
La Camera dei deputati del Brasile ha approvato un disegno di legge che prevede una significativa riduzione della pena carceraria per l’ex presidente Jair Bolsonaro, condannato a oltre 27 anni per tentato golpe durante le elezioni del 2022 vinte da Luiz Inacio Lula da Silva.
La Camera dei deputati del Congresso nazionale del Brasile ha approvato un disegno di legge a favore della riduzione della pena carceraria per l’ ex presidente Jair Bolsonaro, condannato in via definitiva a 27 anni e tre mesi per aver tentato di rovesciare l’esito delle elezioni del 2022 vinte da Luiz Inacio Lula da Silva. La palla passa ora al Senato: in caso di promulgazione, Bolsonaro – in detenzione cautelare dal 22 novembre dopo la revoca dei domiciliari per tentativo di fuga – vedrebbe la sua pena detentiva ridotta a circa due anni e quattro mesi. La normativa all’esame del Congresso, inoltre, concederebbe la libertà condizionale a un centinaio di sostenitori dell’ex presidente che sono stati incarcerati per l’assalto agli edifici governativi di Brasilia dell’8 gennaio 2023. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Brasile, approvata la legge per ridurre la condanna per Bolsonaro. Sconto per i condannati per il tentato golpe del 2022. Il testo passa ora al Senato #ANSA Vai su X
Brasile, Jair Bolsonaro in carcere fino al 2033: condanna a 27 anni per tentato colpo di Stato https://tg.la7.it/esteri/jair-bolsonaro-condannato-carcere-27-anni-brasile-03-12-2025-248645 - facebook.com Vai su Facebook
Brasile, Bolsonaro verso riduzione pena: deputati approvano disegno di legge - La Camera brasiliana dà il via libera al disegno di legge che potrebbe ridurre drasticamente la condanna di Jair Bolsonaro, aprendo alla quasi liberazione dell’ex presidente. Lo riporta adnkronos.com
