Brasile Bolsonaro verso riduzione pena | deputati approvano disegno di legge

Periodicodaily.com | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Brasile, la Camera bassa del Congresso ha approvato un disegno di legge che prevede la riduzione della pena carceraria per l'ex presidente Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per tentato colpo di Stato. La decisione rappresenta una svolta significativa nel contesto politico e giudiziario del paese.

(Adnkronos) – In Brasile la Camera bassa del Congresso ha approvato un disegno di legge a favore della riduzione della pena carceraria per l'ex presidente Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per aver tentato un colpo di Stato. Il testo passa ora al Senato che, se dovesse pronunciarsi favorevolmente, ridurrebbe la pena detentiva porterebbe a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Singhiozzo, vomito e pressione bassa: Bolsonaro ricoverato d’urgenza a Brasília. Come sta l’ex presidente del Brasile

Brasile, Jair Bolsonaro ricoverato d'urgenza in ospedale

Brasile: Bolsonaro fa appello contro la condanna a 27 anni di carcere

brasile bolsonaro verso riduzioneBrasile, Bolsonaro verso riduzione pena: deputati approvano disegno di legge - La Camera brasiliana dà il via libera al disegno di legge che potrebbe ridurre drasticamente la condanna di Jair Bolsonaro, aprendo alla quasi liberazione dell’ex presidente. Da adnkronos.com