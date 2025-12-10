Brasile Bolsonaro verso riduzione pena | deputati approvano disegno di legge
In Brasile, la Camera bassa del Congresso ha approvato un disegno di legge che prevede la riduzione della pena carceraria per l'ex presidente Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per tentato colpo di Stato. La decisione rappresenta una svolta significativa nel contesto politico e giudiziario del paese.
(Adnkronos) – In Brasile la Camera bassa del Congresso ha approvato un disegno di legge a favore della riduzione della pena carceraria per l'ex presidente Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per aver tentato un colpo di Stato. Il testo passa ora al Senato che, se dovesse pronunciarsi favorevolmente, ridurrebbe la pena detentiva porterebbe a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Singhiozzo, vomito e pressione bassa: Bolsonaro ricoverato d’urgenza a Brasília. Come sta l’ex presidente del Brasile
Brasile, Jair Bolsonaro ricoverato d'urgenza in ospedale
Brasile: Bolsonaro fa appello contro la condanna a 27 anni di carcere
Brasile, approvata la legge per ridurre la condanna per Bolsonaro. Sconto per i condannati per il tentato golpe del 2022. Il testo passa ora al Senato #ANSA Vai su X
Brasile, Jair Bolsonaro in carcere fino al 2033: condanna a 27 anni per tentato colpo di Stato https://tg.la7.it/esteri/jair-bolsonaro-condannato-carcere-27-anni-brasile-03-12-2025-248645 Vai su Facebook
Brasile, Bolsonaro verso riduzione pena: deputati approvano disegno di legge - La Camera brasiliana dà il via libera al disegno di legge che potrebbe ridurre drasticamente la condanna di Jair Bolsonaro, aprendo alla quasi liberazione dell’ex presidente. Da adnkronos.com
Antisemitismo, Schlein sbugiardata: nel 2017 ha votato il “lodo” Delrio. Come si cambia per non morire secoloditalia.it
Sabrina Carpenter trasforma una felpa in un mini dress (e rende il pantsless di nuovo iconico) metropolitanmagazine
L'aggettivo giusto per le forcaiole ilgiornale.it
"Sabir. Viaggio Mediterraneo" porta la Physical Dance in teatro a Senigallia ilrestodelcarlino.it
Stoccarda-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Tamponamento a catena sulla Centrale Umbra, feriti e traffico caos lanazione.it