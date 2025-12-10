Brann Bergen-Fenerbahce Europa League 11-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Il match tra Brann Bergen e Fenerbahce, in programma il 12 novembre 2025 alle ore 21:00, rappresenta una sfida decisiva nella sesta giornata di Europa League. Entrambe le squadre sono appaiate a 8 punti in un girone molto combattuto, rendendo questa partita fondamentale per le sorti della qualificazione. Ecco le formazioni, le quote e i pronostici sulla gara.
Appaiate ad 8 punti in un girone di Europa League estremamente equilibrato, Brann Bergen e Fenerbahce si affrontano in questa gara valevole per la sesta giornata di gare. I norvegesi di Alexandeon hanno appena terminato il campionato al quarto posto e sono reduci dal fortunoso pareggio del Toumba contro il PAOK. Quarta gara utile nelle ultime 5 disputate e un cammino di tutto rispetto per una squadra . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostico Brann vs Fenerbahçe – 11 Dicembre 2025 - Alla vigilia del match tra Brann e Fenerbahçe, valido per la UEFA Europa League e in programma l’11 Dicembre 2025 alle 21:00 al suggestivo Brann Stadion, ... Riporta news-sports.it
