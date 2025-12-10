Brann Bergen-Fenerbahce Europa League 11-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Brann Bergen e Fenerbahçe, in programma il 12 novembre 2025 alle 21:00, si inserisce nella sesta giornata di Europa League. Le due squadre, appaiate a 8 punti in un girone molto equilibrato, si sfidano in una partita decisiva che potrebbe influenzare le sorti della qualificazione. Ecco formazioni, quote e pronostici per questa sfida.

Appaiate ad 8 punti in un girone di Europa League estremamente equilibrato, Brann Bergen e Fenerbahce si affrontano in questa gara valevole per la sesta giornata di gare. I norvegesi di Alexandeon hanno appena terminato il campionato al quarto posto e sono reduci dal fortunoso pareggio del Toumba contro il PAOK. Quarta gara utile nelle ultime 5 disputate e un cammino di tutto rispetto per una squadra . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com