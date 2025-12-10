Braccianti sfruttati nell'Aversano 2,70 euro all'ora per 14 ore di lavoro al giorno | arrestati marito e moglie

Due coniugi sono stati arrestati nell'Aversano con l'accusa di sfruttamento lavorativo di braccianti, costretti a lavorare 14 ore al giorno con una paga di appena 2,70 euro all'ora. L'operazione ha portato anche all'arresto di un cittadino indiano, mentre un altro connazionale è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

