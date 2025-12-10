Braccianti sfruttati nell'Aversano 2,70 euro all'ora per 14 ore di lavoro al giorno | arrestati marito e moglie
Due coniugi sono stati arrestati nell'Aversano con l'accusa di sfruttamento lavorativo di braccianti, costretti a lavorare 14 ore al giorno con una paga di appena 2,70 euro all'ora. L'operazione ha portato anche all'arresto di un cittadino indiano, mentre un altro connazionale è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Gli arresti sono scattati nella mattinata odierna: oltre ai coniugi, in manette è finito anche un cittadino indiano, mentre per un connazionale è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Braccianti sfruttati nei campi, sottoscritto un protocollo in Prefettura
Un'indagine condotta dai Medici per i Diritti Umani (MEDU) evidenzia le condizioni di sfruttamento dei braccianti impiegati nella raccolta degli agrumi nella Piana di Gioia Tauro
