Braccianti ridotti in schiavitù | turni massacranti per 2,70 euro l' ora Imprenditore e moglie agli arresti
Un'operazione dei carabinieri ha portato all'arresto di un imprenditore e della sua assistente nell’ambito di un maxi blitz contro il caporalato nell’agro aversano. I militari hanno scoperto turni massacranti e condizioni di schiavitù per i braccianti, costretti a lavorare per soli 2,70 euro l’ora. L’indagine evidenzia gravi violazioni dei diritti dei lavoratori.
Maxi-operazione dei carabinieri contro il caporalato nell’agro aversano. Nelle prime ore della mattinata, i militari del Reparto Operativo del Comando per la Tutela del Lavoro, affiancati dal Gruppo Carabinieri di Aversa, hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip di Napoli Nord su. 🔗 Leggi su Casertanews.it
