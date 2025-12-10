Bozzetti | Cucina italiana il riconoscimento Unesco premia il nostro saper fare

Il riconoscimento dell'UNESCO alla cucina italiana come patrimonio dell'umanità celebra l'eccellenza e l'autenticità delle tradizioni culinarie nazionali. Questo prestigioso riconoscimento testimonia il valore culturale e la qualità del nostro saper fare, mettendo in luce l'importanza di preservare e valorizzare un patrimonio che rappresenta un simbolo di identità e di eccellenza nel mondo.

“Il riconoscimento Unesco della cucina italiana come patrimonio dell’umanità rappresenta un successo straordinario per il nostro Paese e la conferma dell’unicità del nostro saper fare. È un risultato che premia tutti gli attori e gli operatori della filiera del food che ogni giorno lavorano con passione e dedizione e tramandano la cultura italiana della nostra cucina facendola amare da tutto il mondo e grazie anche al lavoro del Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e all'impegno del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che il Made in Italy ottiene oggi un ulteriore e meritato valore internazionale”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bozzetti: "Cucina italiana, il riconoscimento Unesco premia il nostro saper fare"

Cucina italiana patrimonio Unesco festa tra i cuochi contadini di Coldiretti – Il video - Zazoom Social News

Anche Mercedes-Benz Italia festeggia la cucina italiana patrimonio Unesco - Zazoom Social News

Unesco, Bozzetti (Fondazione Fiera): "Riconoscimento successo straordinario per Italia" - Le parole del presidente di Fondazione Fiera Milano in merito al riconoscimento Unesco alla cucina italiana come patrimonio dell'umanità ... Si legge su adnkronos.com

Cucina italiana patrimonio Unesco, Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): "Un successo che conferma la forza del nostro saper fare" - "Questo riconoscimento ci ricorda che il valore dell’Italia nasce dalla sua capacità di trasformare tradizioni secolari in cultura condivisa", commenta ... Segnala affaritaliani.it

Abbiamo terminato anche questo progetto #fantastico di cucina su misura, con finitura di rovere spazzolato colorato in tinta come le pareti esistenti, per un effetto decisamente raffinato e luminoso! ? Progetto dell’Arch. Enrico Mazzei (Pietrasanta) ? Grazie - facebook.com Vai su Facebook