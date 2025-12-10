Bosch Italia e Fondazione ASPHI lanciano iniziativa Play-Able
Bosch Italia e Fondazione ASPHI presentano 'Play-Able', un progetto dedicato a migliorare l'accessibilità digitale. L'iniziativa mira a promuovere l'inclusione delle persone con disabilità attraverso soluzioni innovative, rafforzando l'impegno delle due realtà nel favorire l'integrazione sociale e l'uso consapevole delle tecnologie.
(Adnkronos) – Bosch Italia annuncia il lancio di 'Play-Able – Per un nuovo livello di accessibilità', un'iniziativa di responsabilità sociale realizzata insieme a Fondazione ASPHI Onlus, realtà che da oltre quarant'anni promuove l'inclusione delle persone con disabilità attraverso le tecnologie digitali. Il progetto – si spiega in una nota – nasce dall'idea di rendere il
Bosch Italia e Fondazione ASPHI lanciano iniziativa Play-Able - Un progetto che nasce dall'idea di rendere il videogioco davvero accessibile a tutti, anche a coloro che incontrano ostacoli motori, sensoriali o cognitivi.
L'attenzione per il prossimo e il sociale sono nel Dna di Bosch fin dalla fondazione - L'attenzione che Bosch e i suoi collaboratori decidano ai temi della responsabilità sociale, come dimostraz l'ultima iniziativa Play-
Le console per videogame sono uno dei regali di Natale più amati dai giovani. Con Play-Able, il Gruppo Bosch in Italia rende questo desiderio accessibile anche a chi, a causa di barriere fisiche o cognitive, spesso ne resta escluso. Con una donazione a Fond
