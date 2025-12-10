Boom di ascolti sul caso della famiglia nel bosco | sorpassa Garlasco e il ritrovamento di Tatiana Tramacere

Il caso della famiglia nel bosco ha conquistato l'attenzione degli italiani, superando anche altri casi celebri come Garlasco e Tatiana Tramacere. Con oltre 22 milioni di persone coinvolte quotidianamente, si conferma come il tema più seguito dai media e dal pubblico, mantenendo alta l’attenzione mediatica e suscitando grande interesse nel pubblico.

Il caso della famiglia nel bosco è quello più attenzionato dagli italiani, con 22 milioni di persone che lo seguono per più di 15 minuti al giorno attraverso i servizi dei telegiornali e i talk show. A rivelarlo è stato uno studio della compagnia Omnicom media group, per conto di Libero, che monitora giornalmente gli ascolti televisivi. Negl ultimi 15 giorni, il caso dei tre bambini allontanati dai genitori Catherine Birmingham e Nathan Trevallion dopo una decisione del tribunale dell’Aquila ha superato quello di Garlasco, seguito da 20 milioni di italiani. A determinare il “sorpasso” è stato il pubblico femminile, che sfiora il 67% del bacino d’ascolto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Boom di ascolti sul caso della famiglia nel bosco: sorpassa Garlasco e il ritrovamento di Tatiana Tramacere

