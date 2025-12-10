Boom dell’influenza scuole a rischio lockdown | Ospedali in tilt

Un'ondata di influenza aggressiva sta colpendo diverse regioni, mettendo sotto pressione il sistema sanitario e portando a rischi di lockdown scolastici. Gli ospedali sono in difficoltà, con un aumento dei ricoveri e una crescente preoccupazione per le strutture sanitarie nelle aree più colpite.

Un'ondata di casi di influenza aggressiva sta mettendo a dura prova il sistema sanitario, con particolare criticità in alcune grandi città. La situazione è stata descritta come "senza precedenti" dai responsabili del Servizio Sanitario Nazionale (NHS), con un triplicarsi dei ricoveri che potrebbe portare a numeri da record, nonostante il picco stagionale sia ancora lontano. Questa emergenza sanitaria ha già costretto alcune scuole a reintrodurre misure di prevenzione simili a quelle adottate durante la pandemia di Covid-19, in quanto i tassi di malattia in ambito educativo sono superiori rispetto all'anno precedente.

