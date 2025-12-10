Boom dell’influenza scuole a rischio lockdown | Ospedali in tilt
Un'ondata di influenza aggressiva sta colpendo diverse regioni, mettendo sotto pressione il sistema sanitario e portando a rischi di lockdown scolastici. Gli ospedali sono in difficoltà, con un aumento dei ricoveri e una crescente preoccupazione per le strutture sanitarie nelle aree più colpite.
Un’ondata di casi di influenza aggressiva sta mettendo a dura prova il sistema sanitario, con particolare criticità in alcune grandi città. La situazione è stata descritta come “senza precedenti” dai responsabili del Servizio Sanitario Nazionale (NHS), con un triplicarsi dei ricoveri che potrebbe portare a numeri da record, nonostante il picco stagionale sia ancora lontano. Questa emergenza sanitaria ha già costretto alcune scuole a reintrodurre misure di prevenzione simili a quelle adottate durante la pandemia di Covid-19, in quanto i tassi di malattia in ambito educativo sono superiori rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Influenza, boom di casi da variante: superati i 3,3 milioni. Il sintomo da riconoscere subito e come curarsi. https://buff.ly/hQnQnnD Vai su Facebook
Influenza, si avvicina il picco. Boom di vaccinati fra gli over 65 Vai su X
L.elettorale: Silvestri, 'M5S per proporzionale puro, primarie? Ora non ci interessano' iltempo.it
Pietro Valsecchi su Checco Zalone: "Qualcosa si è rotto fra noi, è diventato ossessivo e attento ai soldi, ... ilgiornaleditalia.it
Infantino indagato, la pesante accusa al numero uno Fifa: c’entra anche Trump thesocialpost.it
Pantone sceglie il bianco come colore dell'anno: i fanatici woke gridano al delitto ilgiornale.it
Natale, i dolci preferiti dai fiorentini. La tradizione si riprende la scena lanazione.it
Istamina oltre i limiti: richiamo in tutta Italia per questo prodotto, sempre in tavola a Natale thesocialpost.it